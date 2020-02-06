"Как вы думаете, кто они?"

Андрей Пальчевский пришел под стены Администрации президента в связи с рассмотрением скандального закона о рынке земли

Как сообщает Politeka, известный украинский журналист записал видеообращение к украинцам и опубликовал его на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Пальчевский сообщил, что находится недалеко от здания парламента и Администрации президента. Журналист отметил, что на фоне скандала вокруг сегодняшнего принятия закона о продаже земли у него возник всего один вопрос.

«Вопрос ударения в языке волнует меня больше всего. Как вы думаете, кто они: землепродавцЫ или все-таки землепродАвцы?», - поинтересовался Пальчевский у своих подписчиков.

Украинцы тут же начали отвечать журналисту в комментариях к его посту. Большинство сошлись на варианте «землепродАвцы». Однако, помимо ответа на вопрос Пальчевского, были и другие комментарии на злобу дня.

«Да они там все чокнутые!», «Не разочаровывай нас», «Совершается преступление!», «Они манкурты, которые забыли своих матерей, жён и детей и пришли их уничтожить», - пишут люди.

Отметим, что накануне важнейшего решения о запуске рынка земли в Украине партию "Слуга народа" раздирает междоусобная "война". Такое мнение выразил украинский журналист и телеведущий Андрей Пальчевский в комментарии по поводу обысков, которые силовики провели в здании телеканала "1+1" 5 февраля.

По словам Пальчевского, в "Слуге народа" идет внутрипартийная борьба.

"В истории подобные вещи уже были... В Германии это называлось грубой фразой "ночь длинных ножей" - это, когда какая-то часть партии сводила счеты с другой партией. Дубинский (нардеп, телеведущий программы "Гроші" на "1+1" - прим. ред) в свое время сделал для "Слуги народа" ... 15 процентов голосов (возможно, это я по-скромному сказал). Поэтому идет внутрипартийная борьба в вершинах власти, и все это в преддверии серьезнейшего голосования, которое состоится завтра по земле... И мое нутро ... украинское... чувствует "стрем", потому что рейтинг партии абсолютно не соответствует той низкой цифре, которую они придумывают для себя и для руководителя страны", - отметил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский предупредил Зеленского о расколе партии.

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о потере власти, пора идти по пути Лукашенко.

Также Politeka писала, что Пальчевский разнес "Слуг народа" за роковые ошибки.