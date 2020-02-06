Неприятный конфуз случился с Алексеем Гончаруком во время презентации нового украинского интернет-приложения

Неловкий инцидент произошел в четверг, 6 февраля, во время выступления премьер-министра на презентации нового приложения «Дія», которое, по задумке правительства, должно стать главным цифровым инструментом в Украине. В сети появилось видео случившегося (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В ходе презентации на сцену пригласили Гончарука. Премьер бодро направился к микрофону, однако в какой-то момент поскользнулся прямо на ступеньках и чуть не упал со сцены. Однако, премьеру удалось удержать равновесие и даже сохранить чувство юмора.

«Я надеюсь, что это последняя неудача за сегодняшний день…Доброе утро, друзья», - сказал Гончарук в микрофон.

Стоит отметить, что помимо премьер-министра на презентации присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о том, что гости Владимира Зеленского не слишком любят соблюдать правила дорожного движения и паркуются где придется.

Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

В КВЦ "Парковый" на Парковой дороге в Киеве проходит презентация мобильного приложения "Дія".

Помимо прочих гостей, в мероприятии приняли участия гости президента и премьер-министра. Журналист Константин Андриюк опубликовал кадры припаркованных автомобилей. Как можно заметить, правила парковки придуманы не для них.

"Приехали люди к Президенту, страну менять. Начинают с себя. Через 100-200 метров гора свободного места спокойно припарковаться", - написал он.

Отмечается, что презентация мобильного приложения "Дія" и онлайн платформы "Дія. Цифровое образование" стартовали около 10-30 утра, 6 февраля. Согласно данным создателей, первоначально платформа позволит "оцифровать" удостоверение водителя и свидетельство о регистрации на автомобиль.

В обсуждении под постом пользователи обратили внимание, что даже сами полицейские нарушали правила.

"Вызвать полицию для того, чтобы оштрафовали полицию)) так можно?", "Можна. Вона на синіх номерах, сама порушує", "Так вони змiнюють, пiд себе".

Напомним, "элита нации" устроила беспредел на презентации с Зеленским и Гончаруком.

Как сообщала Politeka, советник Гончарука предложил отменить пенсии и сильно поплатился.

Также Politeka писала, что Зеленский обескуражил планами на День Валентина, Гончарук в панике.