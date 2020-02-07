Скандал с вооруженным охранником, который засветился в президиуме Верховной Рады, получил продолжение

Как передает Politeka.net, на громкие обвинения отреагировало Управление государственной охраны.

Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой ведомства в Facebook.

В УГО отрицают, что охранник имел при себе огнестрельное оружие в зале Верховной Рады.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня (6 февраля) в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также в Facebook были опубликованы снимки охранника и того, что именно находилось у него под пиджаком.

"Да и вообще зачем оправдываться? Или уже сотрудникам гос охраны запрещено носить табельное оружие на объектах которые находятся под их охраной?", "Я видел этого человека с 3х метров, не было никакого турникета!", "То, что у него под пиджаком, предусмотренно Законом Украины!", "А что это чудо делает в сессионном зале?", - отреагировали на публикацию украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в социальных сетях вспыхнул громкий скандал. В частности, нардеп Максим Саврасов опубликовал в своем Facebook фото из президиума Верховной Рады, на котором видно вооруженного человека.

Охранник находился там во время потасовки между депутатами от "Батькивщины" и "Слуги народа", но в конфликт он не вмешивался.

На скандал отреагировало и руководство украинского Парламента. В частности, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале 6 февраля.

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