Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что директор НАБУ Артем Сытник обвиняет других, потому, что "ищет повод оправдать свою коррупцию"

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию Авакова в Twitter.

В качестве реакции на слова Сытника о том, что административное дело, из-за которого он, как директор НАБУ попал в реестр коррупционеров – ничто иное, как своего рода месть со стороны министра внутренних дел за «дело рюкзаков».

Так Аваков в своем микроблоге написал:

«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:

Возбудить пару тройку фейковых дел самому

Написать в ДБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.

Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.

Написать в спортлото.

Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать», - продолжительно объяснился Аваков по поводу всей этой шумихи.

Напомним, ранее Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе постановление суда первой инстанции, который в начале сентября признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Об этом тогда сообщил его адвокат Владислав Кича:

"Апелляционный суд оставил в силе, то есть без изменений, решение Сарненского суда".

"Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", – зачитал решение судья.

В ходе дачи показаний, Сытник подтвердил, что четыре раза отдыхал на элитной базе. Он также уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями - в общей сложности, гостей было восемь человек.

Кроме того, по словам Сытника, счет за отдых они поделили за восьмерых. В то же время, прокурор утверждает, что свидетели Парух и Сидоренко, которые отдыхали вместе с Сытником, заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Как известно, Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф государства за отдых. Напомним, именно из-за этого чека чиновник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

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