Украине хватает законодательной базы для проведения выборов на оккупированном российскими войсками Донбассе

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала, передает Politeka.net.

Он отметил, что в Минских соглашениях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы на временно неподконтрольному Киеву Донбассе должны состояться по украинскому законодательству.

«Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», — уверенно заявил Дмитрий Разумков в эфире телеканала.

Подытоживая, спикер Верховной Рады добавил, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории Украины, включая ОРДЛО, открыт.

Ранее мы рассказывали о запасном плане Владимира Путина по Донбассу. Принудительная паспортизация, которая активно продолжается в ОРДЛО, имеет своей целью увеличить количество людей, лояльных к России.

Сейчас в ОРДЛО всем сотрудникам бюджетной сферы, работникам предприятий, учителям и врачам уже прямым текстом говорят: "хотите зарплату – покажите паспорт «ДНР» или талон в очередь за паспортом РФ. Нет – до свидания!".

Как утверждают кремлевские кураторы, это делается намеренно. Если у Путина не получится мирно заставить Украину принять свои условия, то есть капитулировать и взять на себя ответственность за произошедшее на Донбассе, то тогда в дело запустят сценарий, который условно можно назвать «Крым-2».

Если все пойдет по плану Кремля, то, вполне вероятно, что вместе с местными выборами в Украине пройдут выборы и на оккупированном Донбассе, о чем уже есть якобы договоренности. Их планируют подписать во время встречи нормандской четверки в апреле.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.