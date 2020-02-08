Россия под контролем группы силовиков, но окончательные решения принимает Владимир Путин

Об этом в интервью журналистам рассказал российский политтехнолог и профессор Валерий Соловей, передает Обозреватель.

Он отметил, что главными бенефициарами власти есть секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и глава "Роснефти" Игорь Сечин, с которыми Владимир Путин давно знаком.

"У власти исключительно силовики, что очень плохо для России, Украины и для мира. Кроме Путина Россией руководит небольшая группировка до двух десятков человек. Это Патрушев, Бортников и Сечин. Те, кто принимает внешнеполитические решения – их еще меньше. Но ключевые решения за Путиным", – не сомневается Соловей.

Российский политтехнолог также добавил, что Владимир Путин разрешает некоторым людям выступать от своего имени и заниматься решением тех или иных вопросов.

"Путина часто снабжают фальсифицированной информацией. Внутрироссийскую ситуацию он не считает особо важной. Для него гораздо важнее внешняя политика и международные отношения. Украина у него отнимает фактически столько же внимания, что и Россия. Этого плохо, лучше бы Путин занимался российскими делами", – резюмировал Соловей в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин отдаст оккупированный Донбасс, но с циничным условием. По словам политолога Кирилла Сазонова, Донбасс вернется под украинский суверенитет исключительно формально.

Эксперт объяснил, что эти слова означают лишь то, что Киеву могут разрешить называть Донбасс Украиной, могут подарить возможность развесить государственные флаги, но по факту это все не будет нашей страной, а превратится в российский анклав, который будет полностью антиукраинским и криминальным.

Сазонов заявил, что это реальность, которую мы сейчас имеем, кого-то такое положение дел устраивает, кого-то нет, но сейчас украинцы пребывают в неком состоянии болезни, а "от правильного диагноза, понравится нам он или нет, зависит выбор метода лечения".

Напомним, Эрдоган отомстил Путину за ликвидацию турецких военных.

Как Politeka писала, Путин загнал Россию в тупик и получил мощную пощечину.

Также Politeka сообщала, что у Зеленского появилось решение поставить Путина на место, победа не за горами.