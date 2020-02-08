В сети появились фото встречи четы Зеленских с Папой Римским Франциском в Ватикане
Снимки обнародовала пресс-службой главы государства, а также информагенства пишет Politeka.net
На кадрах видно, что Елена Зеленская облачилась в черный наряд, состоящий из длинной юбки и блузки, а также одела черную шляпку с вуалью.
Как выглядит самый красивый преступник в мире: "шикарный мужчина", топ фото
"Ваша Тина Дану не нужна": в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены"
Главное за ночь: скачок гривны, повышение пенсионного возраста и языковой скандал на ТВ
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
Обратим внимание, что лицо у первой леди было очень печальным, в то время как ее супруг, президент Зеленский всё время улыбался.
Ранее мы сообщали, что 6 февраля супруге президента Украины Елене Зеленской исполнилось 42 года.
Жизнь первой леди за последний год кардинально изменилась после победы ее супруга Владимира Зеленского в апреле 2019 на президентских выборах.
К слову, после того, как Владимир Зеленский стал главой государства, Елена поспешила удалить старый микроблог в Инстаграм, оставив только официальный, а также "почистила" от старых постов аккаунты в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте.
Тем не менее, в сеть успели просочиться снимки "прежней" Зеленской, в том числе и свадебные. Напомним, с Владимиром они расписались в 2003 году, а до этого встречались восемь лет. На фото жених предстал в сером костюме, а невеста в белом платье с пышной юбкой и декором розового оттенка. На лицах обоих озорные улыбки.
Сообщалось, что Елена Зеленская должна была знать на что идет, когда ее муж стал президентом.
Журналист прокомментировала ситуацию с массовым троллингом страницы первой леди Украины Елены Зеленской, в результате чего страница была времено заблокирована.
"Меня не интересуют ее чувства. Выбирая все прелести власти, надо помнить, что при этом выбираешь и все неудобства и минусы. В том числе и публичность. И плату за эту публичность", - написала она.
Напомним, Зеленский неожиданно обратился к затравленной жене, слова поражают
А еще Politeka писала, что Елена Зеленская впервые заговорила после атаки
Также Politeka сообщала, что украинцы атаковали Елену Зеленскую, последний пост первой леди поражает