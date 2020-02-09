В сети появилось новое фото президента России Владимира Путина, которое взбудоражило общественность

Путин находился с визитом в Беларуси, где с белорусским лидером Александром Лукашенко сыграл в хоккей. Президент РФ вышел на лед в одной команде с Лукашенко и его сыном. На фото, которое облетело сеть, Путин одет в хоккейную форму, у него в руках чашка чая. Пользователи сети обратили внимание, что на снимке у него очень болезненный и уставший вид, растрепанные волосы и отсутствующий взгляд.

Россияне заподозрили, что у их лидера могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Но многие интернет-пользователи взялись шутить над новым фото Путина, отмечая, что от былого секс-символа России не осталось и следа.

«На вашем экране вчерашняя фотография Путина Владимира Владимировича 1952 года рождения. Что мы на ней видим? Старого и больного человека с отсутствующим взглядом», - написал у себя в Фейсбуке мужчина из Латвии.

«Дедушка уже совсем ку-ку. Говорят, там Паркинсон с деменцией», - отметил в свою очередь журналист Виталий Рождаев.

В комментариях люди также не скупились на шутки, касающиеся внешнего вида Путина.

«Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли», «Кровопийца», «Это фотошоп, в реале еще хуже», «Самый ничтожный за всю историю», «Жалкий окурок», «Поскорей бы…», - пишут интернет-пользователи.

Добавим, что слухи о болезни Владимира Путина время от времени появляются в сети. Так, летом 2018 года западные СМИ писали, что президент плохо выглядит на встречах, постоянно кашляет и хрипит.

Уже в этом году в российских Телеграмм-каналах всерьез обсуждают болезнь Путина, из-за которой он на неопределенный срок перенес инвестиционный форум в Сочи.

Напомним, что Путин не смог скрыть свою болезнь, одна картинка объясняет все: "Лучше бы коронавирус".

Как сообщала Politeka, дети на встрече с Путиным исполнили неожиданную песню, видео взорвало сеть.

Также Politeka писала, что Лукашенко не сдержался прямо перед Путиным, странное занятие попало на видео: «Смотри, какой я…».