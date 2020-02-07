Російські пропагандисти злили в мережу курйозний момент з Олександром Лукашенком під час його гри в хокей з Володимиром Путіним

У п'ятницю, 7 лютого, президент Білорусі зустрівся зі своїм російським колегою в Сочі. Головною метою його візиту в Росію були переговори по газу, через якы раніше між двома країнами стався конфлікт. Однак, крім цього, президенти вирішили влаштувати показове шоу для росіян і білорусів, і зіграли у хокей.

Як повідомляє Politeka, скандальна російська журналістка Ольга Скабєєва у своєму Телеграм-каналі поділилася курйозним відео, знятим у перерві товариського матчу (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На ньому Лукашенко ретельно розчісує спочатку волосся, а потім вуса. В цей час Путін п'є чай і поглядає на свого колегу.

Росіяни тут же почали обговорювати кадри в мережі.

«На**іна тільки він чухає лисину», «Батько хотів показати: дивись який я кучерявий», «Волохата картоплина! Хоча волосся не так вже і багато», «На лавці штрафників ще й каву подають?», «"Краса" - це страшна сила!», «два старигана тримаються за трон», «Корона-вірус у обох. А весь світ китайців звинувачує. Ось де вірус, так вірус. 20 років та аналоговнет», «А було б що розчісувати. Він же зовсім лисий», - пишуть люди.

Раніше в Білорусі зробили гучну заяву, підрахувавши збитки, які вони отримали через Російську Федерацію.

Як стало відомо, в 2019 році Білорусь втратила близько $330 млн за "податкового маневру" Росії, який звільнив продавців нафти з РФ від частини мит.

Цю ганебну цифру озвучив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас під час наради з Олександром Лукашенко. Воно було присвячене паливно-енергетичному комплексу Білорусі.

Він також зазначив, що варто пам'ятати, що РФ розпочала другий етап податкового маневру.

Для Білорусі в 2019 році загальні втрати сумарно склали близько $330 млн, у тому числі втрати бюджету – $130 млн, втрати нафтопереробних заводів – майже $200 млн", – розповів Сергій Румас під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, Путін добив Лукашенка, завдано удару по Білорусі: "країна втратила...".

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