Бажання президента Росії Володимира Путіна залишитися на посаді глави Росії висміяли жорстко карикатурою

намалював Карикатуру відомий автор Сергій Йолкін. Він висміяв бажання Путіна залишитися при владі. Карикатурист пов'язав це подія з епідемією коронавіруса в Китаї, від якого вже померли близько 80 осіб, а ще кілька тисяч виявилися зараженими. Про це повідомляє Politeka з посиланням на автора роботи.

На карикатурі намальований Володимир Путін з короною на голові. Над нею залишили підпис: "Виявлений ще один чоловік з ознаками корона-вірусу".

Раніше ми повідомляли, що роздягнений Путін осідлав ведмедя і голосно осоромився. На цей раз Володимира Путіна висміяли за цинічний візит в Ізраїль, де проходив форум, присвячений 75-й річниці Голокосту.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, який працює під пседовнимом "Альоша Ступін".

Художник зобразив на карикатурі оголеного Володимира Путіна, який сидить верхи на ведмедя, що намагається списом зловити Адольфа Гітлера поруч із табором Аушвіц.

Повідомлялося, що під час візиту президента Росії Володимира Путіна в Липецьку область стався черговий курйоз з дітьми.

В мережу потрапили кадри виступи дитячого хору в російському місті Усман. На честь візиту президента хор розучив пісню Якова Дубравіна «Вогник добра», яка звучить в мюзиклі «Брись! Або історія кота Філофея». Рядки з пісні звучать: «Як добре, що ти комусь потрібен».

Путін прибув у школу з нагоди її відкриття. Він подякував дітям за пісню і сфотографувався з ними.

Відео миттєво облетіло мережі. Користувачі здивовані вибором пісні і намагаються побачити в ній якийсь натяк. Адже в пісні є такі рядки:

«Серце тепле — не камінь,

І перевірено століттями:

Можна довго жити без даху над головою,

Голодувати і замерзати».

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