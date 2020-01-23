Під час візиту президента Росії Володимира Путіна в Липецьку область стався черговий курйоз з дітьми.

У мережу потрапили кадри виступу дитячого хору в російському місті Усман. На честь візиту президента хор розучив пісню Якова Дубравіна «Вогник добра», яка звучить в мюзиклі «Брись! Або історія кота Філофея». Рядки з пісні звучать: «Як добре, що ти комусь потрібен».

Путін прибув у школу з нагоди її відкриття. Він подякував дітям за пісню і сфотографувався з ними.

Відео миттєво облетіло мережі. Користувачі здивовані вибором пісні і намагаються побачити в ній якийсь натяк. Адже в пісні є такі рядки:

«Серце тепле — не камінь,

І перевірено століттями:

Можна довго жити без даху над головою,

Голодувати і замерзати».

Відзначимо, що російські діти регулярно потрапляють у подібні історії, адже для кожного візиту високопоставлених чиновників в російських школах готують виступ. Іноді навіть візит не потрібен, росіяни готові прислужитися президенту на відстані. Особливо відомою стала пісня у виконанні волгоградських дітей «Дядько Вова, ми з тобою». Ця пісня і кліп до неї були записані за ініціативою депутата Держдуми Анни Кувичко. В пропагандистській пісні діти співали, що готові йти з Путіним «в останній бій».

Але не тільки діти прагнуть догодити главі держави. Кілька років тому мережу підірвали пісні «як Путін» від невідомої жіночої групи, а також пісня відомого репера Тіматі «Мій найкращий друг – це президент Путін». Але найбільше сміялися над піснею російських бабусь «Ми хочемо заміж за Путіна».

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