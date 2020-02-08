У Росії справжній рейтинг президента Володимира Путіна вирішили перевірити досить несподіваним способом

У Москві блогер Башир Дохов повісив в одному з ліфтів багатоповерхівки портрет глави РФ і на приховану камеру зняв, як реагують люди на президента, передає Politeka.

Ролик у шість з половиною хвилин справив фурор і негайно розлетівся в мережі.

На записі видно, що перша реакція людей на портрет – подив, потім сміх, а потім часто звучать епітети, про які не розповість жоден соціолог.

Обережно, присутня ненормативна лексика!

«Твою матір! Охреніли!», «Ну що це таке?», «Це найгірше, що могло статися з нашим будинком», «Куди звернутися, щоб це зняти, я не хочу на це дивитися», «Зараз йому намалюють роги і вуса», «Чорта повісили, б**дь, з рогами», – кажуть люди, які заходять у ліфт.

Коментарі до відео в мережах не менш красномовні.

«Портрет Путіна в ліфтах необхідний. Він завадить Бараку Обамі пісяти в цих ліфтах», «Судячи з реакції людей, ВЦВГД серйозно завищує рейтинг Путіна))», «Я подивився повне відео, ніхто не відірвав і не викинув його між поверхами, всі матюкалися і знімали на телефон, всі як на мітингу», «У СРСР ще казали: «Кожен проти, але разом ЗА», «Ось так треба обчислювати рейтинги! Залік пранку», «половину подужав - у всіх випадках одне і те ж, перша реакція - відторгнення, друга бажання позбутися, третє - страх, що стежать, зафіксують і покарають. Ну так, це режим побудований на підкуп і залякування, оскільки у влади невиборна особа, звідси і брехня про рейтинг», – пишуть люди.

При тому, що рейтинг Путіна хоч і повільно повзе вниз, він все ще залишається досить високим. Так, на запитання ВЦВГД «Чи схвалюєте ви діяльність Президента?» 2 лютого ствердно відповіло 66,1% респондентів проти 67,9% тижнем раніше. На пряме запитання «Довіряєте ви Путіну чи ні?» позитивно висловилася 73,1% опитаних проти 73,9% в кінці січня.

Нагадаємо, у Росії видали фінальну мету Путіна в Україні.

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