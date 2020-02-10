Стало известно, когда Украина сможет вернуть оккупированный Донбасс

Об этом в эфире украинского телеканала заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Politeka.net.

По его словам, за шесть месяцев нереально вернуть под контроль Киева оккупированные территории Донбасса, как ранее это прогнозировал глава МИД Вадим Пристайко.

Разумков подчеркнул, что сперва Украине необходимо вернуть людей.

«Некоторые шаги уже были сделаны, но (не стоит, - ред.) говорить о том, что за полгода мы можем вернуть временно оккупированные территории мирным путем, вернув людей и ментально, и физически на территорию независимой Украины... В первую очередь мы говорим о людях. Территории без людей - это не государство. Вернув людей, мы сможем вернуть и территории», - озвучил спикер Парламента свое мнение.

Подытоживая, Дмитрий Разумков также заявил, что в контексте аннексированного Россией Крыма это однозначно «нереальное обещание».

Стоит отметить, что в августе 2019 года министр иностранных дел Вадим Пристайко на заседании Рады озвучил планы по решению конфликт на Донбассе. Возвращение людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистия, снятие торговых ограничений и восстановление контроля над границами Украины – то, что глава МИД Украины планировал урегулировать за полгода.



«У нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу в этот полугодовой срок», - заявлял тогда Пристайко.

Ранее мы рассказывали о том, что Дмитрий Разумков вынес вердикт по оккупированному Донбассу. По его словам, Украине сегодня хватает законодательной базы для проведения выборов в ОРДЛО.

Он отметил, что в Минских соглашениях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы на временно неподконтрольному Киеву Донбассе должны состояться по украинскому законодательству.

«Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», — уверенно заявлял Дмитрий Разумков.

Подытоживая, спикер Верховной Рады добавил, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории Украины, включая ОРДЛО, открыт.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

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