Российские оккупанты будут убивать украинских защитников на Донбассе до тех пор, пока Владимир Зеленский не выполнит все условия Владимира Путина

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя эскалацию на востоке Украины.

Несмотря на то, что стороны договорились о разведении войск, на востоке продолжают гибнуть воины ВСУ, а Россия не прекращает нарушать режим тишины и постоянно открывает огонь в сторону украинских позиций.

Пионтковский констатирует: эскалация происходит именно с российской стороны, и этим преследуется определенная цель.

«Это давление на Киев. Ведь Зеленский обещал мир, и 73% действительно голосовали за мир. Мира нет, украинцев продолжают убивать. Кремль давит, чтобы Зеленский согласился на российское определение мира. А это, как говорят в Москве, присоединение Украины к ОРДЛО. Они хотят, чтобы украинские войска ушли с линии разделения – и открыли двум армейским корпусам путь в Украину. Ведь в так называемой «конституции ОРДЛО» в декабре они уже обозначили свою первую цель – расширение территории ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей», – отметил он.

Действия России на Донбассе абсолютно укладываются в парадигму государства-террориста, для которого шантаж – основная форма воздействия.

«Они будут убивать украинских военнослужащих до тех пор, пока Зеленский окончательно не согласится на их условия», – уверен политолог.

Ранее мы писали о том, что спикер парламента Дмитрий Разумков опроверг слова глави МИД Вадима Пристайко о том, что Донбасс можно вернуть в Украину за шесть месяцев. По его мнению, сначала нужно вернуть людей.

Тем временем министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что наша страна выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. В общении с журналистами он отметил, что данный процесс противоречит Минским соглашениям, поэтому этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.

«Некоторые шаги уже были сделаны, но (не стоит, - ред.) говорить о том, что за полгода мы можем вернуть временно оккупированные территории мирным путем, вернув людей и ментально, и физически на территорию независимой Украины... В первую очередь мы говорим о людях. Территории без людей - это не государство. Вернув людей, мы сможем вернуть и территории», – подчеркнул он.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.