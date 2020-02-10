Об этом "парашюте" еще никто не знал

Главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву государство выплатит компенсацию, в случае увольнения

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

В Украине уже не первый месяц обсуждают возможное увольнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Впрочем, сам Кобалев чувствует себя уверенно, поскольку у него есть "золотой парашют", если его уволят до истечения контракта в марте 2020 года.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него "золотой парашют" в случае внезапного увольнения, Коболев подтвердил: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Также Коболев рассказал, что уже обговаривал вопрос возможного продления своего контракта с представителями власти.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - сообщил он.

По словам Коболева, дискуссии относительно его контракта касаются темы корпоративного управления "Нафтогаза".

"Это политика собственности. Это главные вопросы, которые с акционером или с более широким политикумом нам придется обсуждать", - добавил он.

Напомним, в 2018 году средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений.

Эти люди в среднем зарабатывали за месяц по 3 миллиона 787 тысяч грн на одного человека. Их средняя годовая зарплата составляла 45 миллионов 499 тысяч грн. Всего же за год сумма всех расходов на этих лиц составила 681,736 миллиона грн.

Ранее тема космических зарплат руководства «Нафтогаза» уже неоднократно привлекала внимание украинцев. Так, мы писали о том, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поразил резким заявлением.

В Давосе он заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему идет, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража.

Напомним, "космические" платежки за газ разгневали украинцев, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, циничная выходка Коболева разъярила украинцев.

Также Politeka писала, что Коболев с премией 1 млрд. поразил цинизмом: «Так много зарабатывают, что…».