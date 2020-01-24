Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поразил резким заявлением
В Давосе он заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему идет, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража.
"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", - цинично высказался чиновник.
Рассказывать при этом о размере своей зарплаты, а также комментировать размер зарплат коллег Коболев не стал.
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Напомним, известный украинский юрист и блогер Михаил Шнайдер посчитал суммарную зарплату Коболева.
Оказывается, за последние 5 лет Коболев получил 800 000 000 гривен из государственной казны. Шнайдер провел некоторые расчеты и получается, что на эту сумму, которая вмещается в несколько огромных камазов, можно было запросто приобрести:
питание для 30 000 000 украинских солдат;
провести операции на сердце в количестве 20 000;
обеспечить отоплением 2 000 000 квартир.
Также он отметил, что Андрей Коболев получает настолько большую заработную плату, что она в 13 раз превышает зарплату президента США Дональда Трампа.
Напомним, что Андрей Коболев, руководитель НАК «Нафтогаз Украины», и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж двести четыре миллиона народных гривен заработной платы и премий. За прошлый год глава «Нафтогаза» получил 286 миллионов 500 тысяч гривен.
Напомним, Коболева подловили на шикарном отдыхе , фото поражают: «Шампанское за годовую пенсию».
Как сообщала Politeka, украинцы опешили от доходов «нищего» Коболева: «два миллиона квартир и…».
Также Politeka писала, что Коболев уделал Трампа, украинцы в ярости: «В 30 раз больше больше, чем у президента США».