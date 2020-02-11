После скандала с "космическими" зарплатами министров в конце прошлого года и заявления главы Кабмина Алексея Гончарука, что вопрос решен, украинцы затаили дыхание в предвкушении новых данных

Как передает Politeka.net, на правительственном портале обнародовали информацию о зарплатах и премиях премьер-министра, министров и их заместителей за январь 2020.

Сравнив цифры с декабрьскими, становится понятно, что чиновникам действительно пришло время затянуть пояса потуже, хотя в сообщении Кабмина уточняется, что в январе выплаты начислялись еще по старым правилам.

Но уже в феврале, согласно принятому на днях правительством решению, зарплаты министрам и их замам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент (премьер-министр и министры - 5 средних зарплат, заместители - 4,5). При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

А пока премьер-министр Алексей Гончарук получит за январь после вычета налогов 33 782 грн. Размер премии составил 20 000 грн, но, напомним, ее членам правительства выплатят только в феврале. Для сравнения в декабре 2019 Гончарук получил - 67 тыс. грн.

Оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составил 33 841 грн. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн. За декабрь Кулеба заработал - 86 774 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков получит за январь 47 290 грн. Также его ждет премия в размере 30 000 грн. Для сравнения в прошлом месяце Аваков разбогател на 186 541 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получит 41 781 грн, и затем премию - 30 000 грн. В декабре он заработал 222 592 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за первый месяц 2020 года заработал 43 853 грн. Также ему положена премия в размере 40 000 грн. За декабрь министр получил 112 905 грн.

Самый скромный оклад за январь будет у министра Кабмина Дмитрия Дубилета и составит всего 12 721 грн. Премия ему не предусмотрена.

Стоит отдельно упомянуть главу Минюста Дениса Малюську, размер оклада которого за декабрь и январь - изменился просто феноменально. Если за последний месяц прошлого года он получил 226 тыс. грн. То уже в январе (без учета премий) его зарплата составляет 16 058 грн. - то есть уменьшилась в 14 раз. Правда в феврале ему обещают выплатить премию в размере 67 200 грн.

Примечательно, рекорды по зарплатам на этот раз установили заместители министров, а не сами главы министерств.

В частности, замминистра иностранных дел Сергей Кислица за январь получит более 130 тысяч гривен, заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко – 103 тысячи 605 гривен, заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Валерия Юнан – более 101 тысячи, а заместители министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин, Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Светлана Фоменко за январь получат по 80,5 тысяч гривен.

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