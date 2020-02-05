"Если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже"

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил о выполнении задания президента Владимира Зеленского, касающееся "космических" зарплат и премий чиновников

Как передает Politeka.net, Гончарук сообщил о том, что зарплаты министров, их заместителей и других чиновников привяжут к средней заработной плате по стране.

"То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже, - говорится в сообщении в Телеграм-канале премьер-министра. - Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат".

Отдельно Гончарук прокомментировал огромные премии:

"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад".

Также отныне вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и будет обнародуется ежемесячно.

Также правительство обратилось в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Ранее мы сообщали, в конце прошлого года в стране разыгрался скандал по поводу огромных зарплат министров и чиновников. К примеру, за декабрь Гончарук заработал 67 тысяч гривен. А его вице-премьер Дмитрий Кулеба – 86 774 гривен. Куда больше "отхватил" министр внутренних дел Арсен Аваков - 186 541 гривну. А еще больше повезло министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову – 222 592 гривны.

Президент Зеленский потребовал от Гончарука, под которым зашаталось кресло премьера, разобраться в ситуации и отрегулировать вопрос с зарплатами.

Напомним, политический аналитик, первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (2015-2017) Александр Харебин прокомментировал вопрос с зарплатами.

"Политик, идущий на должность министра, должен понимать масштаб своих потребностей, удовлетворяет ли его уровень жизни, который зарплата министра не обеспечит, потому что переход из бизнеса в политику – крайне сложная процедура", - отметил Харебин.

Напомним, зарплаты в Кабмине Гончарука: украинцам раскрыли печальную правду, "не заслуживают тех денег"

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.