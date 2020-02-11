Президент Украины Владимир Зеленский недоволен конфликтами в команде и хочет убрать мешающие кадры

Зеленский рассказал, что существуют конфликты в команде, в которых нет победителей. На это тратят много времени. Поэтому нужно будет прощаться с некоторыми кадрами, ведь невозможно жить в постоянном конфликте. Об этом сообщает Цензор.нет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он.

Зеленский добавил, что работает только с теми, кому может доверять. В Офисе президента есть несколько человек, которых он знает давно. Некоторых он узнал во время предвыборной кампании, а других только сейчас.

"Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", - пояснил он.

Президент привел пример Алену Бабак, которая в новом Кабмине работает министром. Это единственный кадр, которого Зеленский знает со времен университета. Но назвать ее его человеком нельзя, уверен Зелеенский.

"После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - добавил он.

Зеленский также рассказал о доверии. Его у него сложно заслужить, но когда действительно это удается, то никто не сможет переубедить в том, что человек плохой.

Ранее мы сообщали, что неприятный конфуз случился с Алексеем Гончаруком во время презентации нового украинского интернет-приложения.

Неловкий инцидент произошел в четверг, 6 февраля, во время выступления премьер-министра на презентации нового приложения «Дія», которое, по задумке правительства, должно стать главным цифровым инструментом в Украине. В сети появилось видео случившегося.

В ходе презентации на сцену пригласили Гончарука. Премьер бодро направился к микрофону, однако в какой-то момент поскользнулся прямо на ступеньках и чуть не упал со сцены. Однако, премьеру удалось удержать равновесие и даже сохранить чувство юмора.

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