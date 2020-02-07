Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу Италии Рим с женой на встречу с премьером республики Джузеппе Конте

Елена Зеленская уже успела опубликовать первое фото по прилету в Италию. Она разместила его в социальных сетях. Об этом пишет Politeka.

Зеленская была в этот раз в черном пиджаке и чем-то розовым под ним. Рядом спиной стоял Владимир Зеленский, скорее всего. На фоне можно увидеть солдат в парадных нарядах.

Встреча проходит в Риме у дворца Киджи, что является официальной резиденцией премьера Италии Джузеппе Конте.

Ранее мы сообщали, что 6 февраля супруге президента Украины Елене Зеленской исполнилось 42 года.

Жизнь первой леди за последний год кардинально изменилась после победы ее супруга Владимира Зеленского в апреле 2019 на президентских выборах.

К слову, после того, как Владимир Зеленский стал главой государства, Елена поспешила удалить старый микроблог в Инстаграм, оставив только официальный, а также "почистила" от старых постов аккаунты в соцсетях Фейсбук и ВКонтакте.

Тем не менее, в сеть успели просочиться снимки "прежней" Зеленской, в том числе и свадебные. Напомним, с Владимиром они расписались в 2003 году, а до этого встречались восемь лет. На фото жених предстал в сером костюме, а невеста в белом платье с пышной юбкой и декором розового оттенка. На лицах обоих озорные улыбки.

Сообщалось, что Елена Зеленская должна была знать на что идет, когда ее муж стал президентом.

Журналист прокомментировала ситуацию с массовым троллингом страницы первой леди Украины Елены Зеленской, в результате чего страница была времено заблокирована.

"Меня не интересуют ее чувства. Выбирая все прелести власти, надо помнить, что при этом выбираешь и все неудобства и минусы. В том числе и публичность. И плату за эту публичность", - написала она.

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