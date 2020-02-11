Тяжелые последствия ожидают всю Европу, если международные лидеры не снимут с Российской Федерации санкций

Такое предупреждение сделал российский политолог Валерий Соловей в интервью для Обозревателя, добавив, что Кремль может наполнить Европу миллионами новых беженцев.

Он добавил, что в Москве уже давно решили якобы канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон готовы сдаться и пойти на любые условия президента РФ Владимира Путина, а больше в Европе некому сопротивляться России.

Политолог выразил уверенность, что кроме снятия санкций Россия желает признания своего влияния над Украиной, Молдовой, Беларусью и Грузией, а самое опасное, что они уверены, что могут добиться этого в 2020 году.

"Считают, что в этом году можно этого добиться, психологически Меркель и Макрон уже готовы. Если же будут сопротивляться, Москва может задействовать рычаги давления", - заявил эксперт.

Он привел в пример появление мигрантов из Северной Африки, которые в течении пары месяцев могут появиться в Европе.

"Это прекрасно сработало в 2016 году, и это можно легко повторить. Тогда это носило спонтанный характер, а сейчас процесс можно стимулировать. Европа окажется парализованной", - резюмировал российский политолог.

Также ранее сообщалось, что вопрос с преемником президента РФ Владимира Путина пока открыт. Такое мнение озвучил бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

Эксперт не верит, что новый премьер Российской Федерации Михаил Мишустин может стать преемником Владимира Путина.

"Я никогда не говорю никогда. Ведь кто знает, что будет через четыре года. Может через четыре года и можно будет назвать Мишустина преемником Путина. Но на сегодняшний день Михаил демонстрировал себя, как абсолютно четкий менеджер", - считает Пономарев.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

Как сообщала Politeka, Путин рискует повторить судьбу Каддафи

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.