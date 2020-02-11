Введение повышенных тарифов на доставку газа для населения и промышленности вывело из себя украинцев

Украинцев возмутила новость о том, что команда Зеленского отказалась от проведения аудита результатов приватизации и, соответственно, реприватизации приобретенных коррупционным путем госпредприятий.

По словам экспертов, тем самым команда Владимира Зеленского закрепила за украинскими олигархами монопольное право на преферентное использование природной ренты в различных отраслях украинской экономики. А это значит, что деньги простых украинцев снова будут бесконтрольно стекать в карманы олигархов.

Украинцы сразу раскритиковали действия "слуг народа". Многие отмечали, что виноваты те, кто голосовал за новую власть, а теперь приходится отвечать за собственные ошибки. Другие высказали мнение, что это лишь начало, а дальше будет еще хуже.

"За что боролись, на то и напоролись", "Это ещё не всё, это только рассвет. Светленькое будущее впереди. Вот так-вот", "Да слуги против народа", "Этого можно было ожидать", "Тарифы, медицина, что они еще придумают идиоты?".

Среди комментаторов нашлись и те, кто заметил, что даже Европа не платит таких цен за газ, как Украина. А также заявили, что еще немного и украинцы не выдержат таких сюрпризов от властей и выйдут на новый Майдан.

"Наш газ под ногами, а мы платим за газ в два раза больше, чем Европа!", "Молодцы, вы дали отмашку следующему майдану, который сотрет все", "Одно идет на ум - всех послать далеко и безвозвратно".

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