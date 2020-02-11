Для відновлення миру мало простих дій

У президента України Володимира Зеленського є лише один шанс для досягнення миру на Донбасі

Для цього Володимиру Зеленському необхідно зберегти національний суверенітет і повернути окуповані території.

Таку думку озвучив представник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в інтерв'ю для журналістів Главкома, додавши, що Володимиру Зеленському для початку необхідно вивести з Донбасу російські війська, тоді можна говорити про повернення територій.

На думку Кривоноса, найголовніше зараз – чи вистачить нам терпіння на тлі регулярних провокацій з боку терористів.

"Адже ті провокації, які створюються з боку “ЛДНР”, сильно впливають на психіку солдатів", – зауважив представник Ради національної безпеки і оборони України.

Генерал зазначив, що для відновлення миру мало простих дій, необхідно розробити комплекс заходів, як всередині України, так і на міжнародному рівні.

"Ми чітко розуміємо, що можемо сподіватися в першу чергу тільки на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам буде складно. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці", - резюмував Сергій Кривонос.

Також раніше повідомлялося, що українці приймуть будь-яке рішення конфлікту на Донбасі президентом Володимиром Зеленським. Таку думку висловив український філософ і політолог Андрій Єрмолаєв.



"Якщо Зеленський до кінця року розведе руками і скаже, що мирний процес не виходить, будемо заморожувати і будувати стіну, то в суспільстві приймуть це як факт і змиряться з цим", - вважає експерт.