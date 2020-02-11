У президента України Володимира Зеленського є лише один шанс для досягнення миру на Донбасі
Для цього Володимиру Зеленському необхідно зберегти національний суверенітет і повернути окуповані території.
Таку думку озвучив представник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в інтерв'ю для журналістів Главкома, додавши, що Володимиру Зеленському для початку необхідно вивести з Донбасу російські війська, тоді можна говорити про повернення територій.
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На думку Кривоноса, найголовніше зараз – чи вистачить нам терпіння на тлі регулярних провокацій з боку терористів.
"Адже ті провокації, які створюються з боку “ЛДНР”, сильно впливають на психіку солдатів", – зауважив представник Ради національної безпеки і оборони України.
Генерал зазначив, що для відновлення миру мало простих дій, необхідно розробити комплекс заходів, як всередині України, так і на міжнародному рівні.
"Ми чітко розуміємо, що можемо сподіватися в першу чергу тільки на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам буде складно. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці", - резюмував Сергій Кривонос.
Також раніше повідомлялося, що українці приймуть будь-яке рішення конфлікту на Донбасі президентом Володимиром Зеленським. Таку думку висловив український філософ і політолог Андрій Єрмолаєв.
"Якщо Зеленський до кінця року розведе руками і скаже, що мирний процес не виходить, будемо заморожувати і будувати стіну, то в суспільстві приймуть це як факт і змиряться з цим", - вважає експерт.
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