Европа постепенно разворачивается в сторону «правого» национализма, о чем свидетельствуют результаты выборов в разных странах ЕС

На это в своем Телеграм-канале обратил внимание лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

«Правые продолжают победное шествие по Европе», - написал он.

В качестве примеров политик привел результаты недавних выборов в Ирландии, где по предварительным подсчетам, националистическая партия «Шинн Фейн» получила 24.5%, обогнав центристские партии, которые находились у власти около сотни лет. Билецкий заметил, что успех партии объясняют в первую очередь ее популярностью среди молодежи.

Лидер Нацкорпуса также рассказал о ситуации в Финляндии, где по последним социологическим опросам, националисты из «Finns Party» ( «Истинные Финны») на 5% опережают своих ближайших конкурентов и на 7% - социал-демократов, которые победили на прошлых выборах.

«Перефразируя Маркса - призрак шагает по Европе, призрак национализма», - подытожил Билецкий.

Напомним, ранее экс-нардеп, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал о том, что сегодняшний мирный Мариуполь - результат героизма и самоотдачи героев, которые провели блестящую операцию в 2015 году.

В частности, Андрей Билецкий вспомнил о Широкинсой операции, во время которой украинские военнослужащие сумели взять населенный пункт под свой контроль.

"Широкинская операция – дни украинской победы. Сегодня я поздравляю каждого Широкинця: всех Азовцев, друзей из подразделений «Восток», «Скиф», «Берда», «Сокол», Морской пехоты, Нацгвардейцев – тех, кто сражался в те адские дни.

Поздравляю и жму руку добровольцам, которые 4 последующих месяца держали оборону поселка. Победоносная операция, отвоеванные территории и мирный Мариуполь – результат вашего героизма и самоотдачи. Поздравляю каждого причастного и вместе к нашей победе!" - написал Андрей Белецкий и опубликовал в Telegram фотографию, датированную 10 февраля 2015 года.

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