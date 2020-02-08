Запуск рынка земли в Украине - тема, которая касается каждого

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий и его оппонент, советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак устроили жаркие баталии по поводу земельной реформы в эфире телеканала "Интер" в программе "Подробности недели" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

По словам Билецкого, выступающего на стороне противников запуска рынка земли, протесты будут продолжаться.

"Однозначно протесты будут распространяться и географически, и будут увеличиваться, так как село, почти все фермерство (а мелкое, среднее - на сто процентов) против открытия рынка земли в том виде, который предлагается сейчас".

Мушак заявил, что в стране такое "явление", как рейдерство, спало на нет, и после принятия решения по земле - вовсе исчезнет. На что ему возразил лидер "Нацкорпуса".

"Будет ли рейдерство? Во-первых, оно никуда не делось... Фермеры перестали верить органам правопорядка, судам ... и обращаются сейчас по всем регионам к бандитам ... вот и все дело".

Также Билецкий сообщил о тревожных данных с Геокадастра.

"Компания, занимающаяся спутниковой съемкой, в декабре 2019 года признала, что в Геокадастр не внесены 4 миллиона 300 тысяч гектаров земли. Это более 10 процентов от всей земли. Вы бы проголосовали за закон, в котором нет более 10 процентов всей украинской земли..."

Советник Гончарука не нашел контраргументов против неоспоримых фактов - законопроект о «рынок земли» при отсутствии кадастра является катастрофой, а разрешение на двойное гражданство, что его лоббируют «слуги народа», передаст украинскую землю в собственность иностранных компаний.

"Это абсолютная махинация. Никто, кроме возможно вас и Гончарука, не знал, что Зеленский собирается открывать рынок земли. Все социологии, даже близкие к гаранту, показывают, что почти 70% против открытия сейчас рынка земли", - подытожил Билецкий, отметив, что в случае принятия закона, люди будут бороться за его отмену.

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