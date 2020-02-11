Юрий Витренко пожаловался, что ему не выплатили премию за победу в Стокгольмском арбитраже

Об этом он написал на своей публичной странице в Фейсбуке, сообщает Politeka.

По словам Витренко, он еще неделю назад обратился к главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву с заявлением о том, что компания не выполняет трудовой контракт. Оказалось, что еще 30 декабря 2019 года ему должны были перечислить 50% премии, но этого так и не произошло. Из-за того, что реакции на его обращение не было, он решил вынести конфликт на публику.

Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил, что трудовые договора должны выполняться независимо от того, какие непрозрачные договоренности были заключены между властью и главой компании. По его словам, общество должно понимать, что премии за такие достижения как победа в Стокгольме, должны быть справедливыми. Власть должна объяснять это людям.

По мнению Витренко, зарплаты политиков можно сравнивать с зарплатами рядовых украинцев. Но если речь идет о бизнесменах, которые пришли в государственные компании, чтобы увеличить их доход, их зарплаты и премии должны зависеть от результата их работы.

«Они не должны ограничиваться - чем больше они таким образом зарабатывают для госкомпаний, тем больше должны получать зарплаты, включая премиями», - уверен Витренко.

Скандал вокруг больших премий Витренко считает искусственно раздутым. Бизнесмен считает, что забирать у него честно заработанное и «делить» ради «народной» поддержки нечестно. Витренко готов бороться за премию и обращаться в суд. Он назвал это делом принципа.

Украинцы в комментариях к посту отметили, что всему должна быть мера.

«Но должен быть какой-то предел и здравый смысл. Тем более, по несколько миллионов долларов в рыло уже было выплачено более года назад. Когда суд выиграли, но никаких денег мы еще не получили по факту, а состоялся только взаимозачет долгов», - отметил Михаил Грабец.

«Абсурдный пост говорит о том, что исполнительный директор НАК в полной конфронтации с действующей властью, а над простыми украинцами лишь стебаются и насмехаются», - написала Даша Милаш.

Напомним, что Витренко "космически" обогатился за счет "Газпрома": сумма поражает, детали.

Как сообщала Politeka, циничная выходка Коболева разъярила украинцев.

Также Politeka писала, что Пальчевский резко отреагировал на заоблачные премии в «Нафтогазе»: «Да что ж это делается?».