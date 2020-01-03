Правлінню "Нафтогаза" дістався 1% від виграшу в Стокгольмському арбітражі, але й цього вистачає, щоб прості українці схватались за серце

Так, за рішенням Стокгольмського арбітражу російський "Газпром" повинен виплатити українському "Нафтогазу" 2,9 мільярда гривень, пише "Главред".

Наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення преміювати топ-менеджерів компанії в розмірі $45,6 млн. Першу частину у розмірі 20 мільйонів доларів вже виплатили.

За даними джерел, глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн), а комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко - 130 млн грн ($6 млн).

Решту 25,6 мільйонів доларів розділять між іншими менеджерами, після того як гроші надійдуть від "Газпрому".

Додамо, плату за транзит російського газу засекретили. Вітренко назвав ці дані конфіденційними

"Нафтогаз" лише додає плату за свої послуги... Плата за організацію транзиту, яка вказана в контракті з "Газпромом", є конфіденційною інформацією, оскільки контракти є конфіденційними (звичайна практика між комерційними компаніями)", - зазначив комерційний директор "Нафтогазу".

Раніше ми повідомляли, стали відомі деталі газової угоди між Україною і Росією.

Експерт Валерій Клочок прокоментував, що підписання угоди про транзит газу через Україну було неминучим, і в цьому документі зацікавлені не тільки Київ і Москва, але і Європейський Союз. Тим не менш Клочок сумнівається, що така співпраця - безпечна для України.

"Газпром зацікавлений зайти на європейський ринок, у нього є проблема збуту. Треба ж Росії бюджет наповнювати. Російська економіка – сировинна. Мало виробляється готового товару. І Європа для Росії – потенційний клієнт для збуту газу, - пояснив експерт свою точку зору. - У геополітичному плані Україна виграла. Сума транзитного контракту сім мільярдів доларів за п'ять років – не так багато. Але тут не можна міряти грошима. Це питання державної безпеки".

Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».

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