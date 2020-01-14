700 мільйонів на двох

Андрій Пальчевський різко відреагував на неймовірні премії, котрі отримали українські чиновники

Український ведучий і політичний експерт Андрій Пальчевський емоційно прокоментував цю новину у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook.

З'явилася інформація, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн), а комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко - 130 млн грн ($6 млн).

«Найголовніше, що я відчув вчора, це не радість від нового року, а «радість» від того, що Коболєв в «Нафтогазі» разом з Вітренко отримають не багато не мало, 700 млн гривень собі в кишеню за нібито рішення суду. У мене одне питання, а якщо б вони про***ли цей суд, вони, що заплатили б 700 млн гривень зі свого карману. Та що ж це робиться?» - сказав Пальчевський.

Раніше повідомлялося, що правління "Нафтогазу" дістався 1% від виграшу в Стокгольмському арбітражі.

Так, за рішенням Стокгольмського арбітражу російський "Газпром" повинен виплатити українському "Нафтогазу" 2,9 мільярда гривень.

Наглядову раду "Нафтогазу" прийняв рішення преміювати топ-менеджерів компанії в розмірі $45,6 млн. Першу частину у розмірі 20 мільйонів доларів вже виплатили.

Решту 25,6 мільйонів доларів розділять між іншими менеджерами, після того як гроші надійдуть від "Газпрому".

Додамо, плату за транзит російського газу засекретили. Вітренко назвав ці дані конфіденційними.

700 млн на двоих ??? щоб вы.. подавились! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. Januar 2020

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