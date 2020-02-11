Александр Дубинский рассказал, почему новые законы Бородянского и Ткаченко не смогут взять под контроль украинские СМИ, как бы они не старались

Народный депутат от фракции «Слуга народа» в эфире телеканала NEWSONE прокомментировал скандальные законопроекты министра культуры, молодёжи и спорта Владимира Бородянского и своего однопартийца Александра Ткаченко о дезинформации и о медиа соответственно (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По его словам, несмотря на заверения политиков, оба этих закона направлены на ограничение свободы СМИ, блогеров и Телеграм-каналов в Украине.

«Взять под контроль все, под эгидой, как это обычно у нас происходит: гибридная война, агенты Кремля, мы должны знать, кто стоит за каждым конкретным Telegram-каналом. Вот этим занимаются наши медиаменеджеры», - пояснил Дубинский.

Он добавил, что такие законы никогда не заработают.

«Это никогда не будет работать. Мы можем с вами это обсуждать, оценивать степень идиотизма обеих этих инициатив, но они никогда не заработают, по одной простой причине: люди, которые это пишут, они даже не представляют, как работают Telegram-каналы. Что это, как там обеспечивается приватность, кто вообще осуществляет доступ к этим Telegram-каналам в Telegram LLC в Лондоне», - рассказал Дубинский.

Он уверен, что это совершенно «нерабочая история». Кроме того, нардеп считает, что Бородянский сам не понимает последствий принятия предложенного им закона.

«Я лично с г-м Бородянским не знаком. Версий у меня две. Первая версия: он полностью профнепригоден, и потому, как "дай дураку –- он руки порежет, и разобьет". Либо весь его функционал заключался не в тедеменджменте, а в получении откатов, либо в управлении финансовыми потоками. Он не понимает, как это работает, вообще. Потому что из того, что написано в законе о дезинформации - он не понимает, как работает этот рынок», - пояснил нардеп.

Он добавил, что рад, что авторы продвигают подобные законопроекты, потому что это работает на уничтожение их имиджа, а также на продвижение тех самых Телеграм-каналов и YouTube аккаунтов, которые они пытаются запретить.

«Запрещенка пользуется популярностью… Запретят Telegram - все будут в Telegram или в YouTube. А вы вашей попыткой выхолостить и создать правильных и неправильных журналистов, будете газету "Правда" создавать», - заметил Дубинский.

Нардеп напомнил, что при этом им придется конкурировать с популярными журналистами и блогерами, что будет явно не в их пользу.

Напомним, Дубинский раскрыл, почему Слуги не выполняют программу Зеленского в Раде.

Как сообщала Politeka, Дубинский разнес Шабунина, угрожающего депутатам из-за дела Сытника.

Также Politeka писала, что Дубинский разоблачил новую схему Кличко и Густелева в Киеве, мост был разминкой.