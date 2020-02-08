Украинский журналист и депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прокомментировал заявление члена Общественного совета при НАБУ Виталия Шабунина

Речь о том, что у нардепов, которые подпишутся под проектом постановления по отставке директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, будут отбирать визы.

Дубинский сообщил об этом у себя на странице в соцсети Фейсбук, приложив скрин переписки, в которой Шабунин упомянул визы.

"Шабунин пишет, что получил полномочия в посольстве U.S. Embassy Kyiv Ukraine отзывать визы у депутатов, подписавших проект постановления по отставке Сытника)".

Пост Дубинского вызвал ажиотаж и его активно комментируют.

"У меня ощущение что мы живем в стране которая принадлежит таким вот персонажам и они его тероризуют таким образм"

"Саша, это аббревиатура о нем Все Итак Знают Ыдиот 😊"

"Может шабунин тот тайный человек который решает кому выдавать визы?)"

"Ой как смешно))) хватит с ними заигрывать, регистрируйте их как иностранных агентов и значок на галстук"

"Возможно на его недалёкий мозг влияют сильные наркотики: героин, кокаин....после каденции Пети осталось в запасе))))"

"Судя по-всему шабунин возит гончарука на работу на самокате, который им сорос подарил."

Ранее мы сообщали, главу антикоррупционного бюро Артема Сытника признали виновным в коррупции.

В сентябре прошлого года Апелляционный суд Ровенской области, оставил в силе решение суда первой инстанции, то есть Сытник по-прежнему виновен в административном нарушении, касающегося "получения подарков" и должен заплатить 3 400 гривен штрафа.

В ходе дачи показаний Сытник подтвердил, что четыре раза отдыхал на элитной базе. Он также уточнил, что отдыхал не один, а с друзьями - в общей сложности, гостей было восемь человек. Кроме того, по словам Сытника, счет за отдых они поделили за восьмерых. В то же время, прокурор утверждает, что свидетели, которые отдыхали вместе с главой НАБУ, заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

Еще Рoliteka сообщала, что Аваков жестко разнес главу НАБУ Сытника: «Идиотов – жалко», детали скандала