Украинский политолог Юрий Романенко вместе с журналистом Сергеем Лямцем организовывают акцию протеста против принятия скандального закона "О медиа", который называют "медиаконцлагерем" и сравнивают с законом Путина "о суверенном Интернете"

По сути своей законопроект дает возможность государству запустить лапу в сферу интернета, цензурировать сайты и блогеров.

Медийщиков приглашают выйти 19 февраля 2020 под стены Офиса Президента, чтобы высказать свое мнение по поводу законопроекта депутата Александра Ткаченко "О медиа".

По словам Романенко, в случае принятия, этот закон уничтожит свободу слова в Украине.

«Мы находимся в ситуации выбора, и нам нужно сказать всему происходящему свое «фе», — заявил политолог. - Я публично призываю это сделать 19 февраля, в 10 часов утра под Офисом президента. Приглашаю на акцию всех тех, кто считает, что свобода слова является главной ценностью, которая отличает развитое общество от неразвитого».

Ранее мы сообщали, Лямец на YouTube-канале Романенко раскритиковал упомянутый законопроект, а также еще один - о дезинформации, министра культуры Владимира Бородянского.

По словам Лямца, у разработчиков этих двух законов стоит задача взять под контроль все медиа-пространство страны. Задумка такова: не бороться поодиночно с "неугодными", а перекрыть каналы, через которые они выходят в эфир.

А, согласно этим двум законопроектам, за медиа будут считаться даже рекламные щиты или отдельно взятая страничка в соцсети Фейсбук.

"Если какой-то пост собрал сто "лайков", - это уже медиа. И означает, что государство уже может регулировать и даже применять санкции - закрывать, требовать менять информацию, удалять то, что не нравится... и самое главное, государство будер регулировать "кто хороший, а кто нет", какое медиа правильное, а какое неправильное", - заявил Лямец.

По словам журналиста, идею закрутить гайки СМИ президенту Владимиру Зеленскому подали бывший глава ОП Андрей Богдан и его заместитель Кирилл Тимошенко. Лямец добавил, что гарант - в прошлом не медийщик, а шоумен, и привык "вещать в одну сторону", получая в ответ аплодисменты, в отличие от профессиональных политиков, которым не в новинку приколы, мемы, оскорбления и даже проклятия. Сложившаяся ситуация стала подоплекой решению продвигать непопулярные законы о медиа.

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