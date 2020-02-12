Для того, чтобы расколоть Европу президент РФ Владимир Путин выбрал новую цель

В этот раз Кремль намерен помешать интеграции Балкан с Западом. Такое мнение выразил спецпредставитель США по делам Западных Балкан Мэтью Палмер, пишет Голос Америки.

Палмер считает, что Российская Федерация хочет обеспечить нестабильность в этом регионе.

После визита в Болгарию, Палмер заявил, что его беспокоит ситуация с Балканами:

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан".

По его мнению, Российской Федерации выгоден раскол, хаос и подозрительность в регионе, что она и пытается реализовать. Кроме того, он добавил, что любые попытки Российской Федерации пошатнуть Преспанское соглашение между Афинами и Скопье являются примером злонамеренной деятельности.

Напомним, что Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено содействовать интеграции региона с Западом.

Также ранее сообщалось, что вопрос с преемником президента РФ Владимира Путина пока открыт. Такое мнение озвучил бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

Эксперт не верит, что новый премьер Российской Федерации Михаил Мишустин может стать преемником Владимира Путина.

"Я никогда не говорю никогда. Ведь кто знает, что будет через четыре года. Может через четыре года и можно будет назвать Мишустина преемником Путина. Но на сегодняшний день Михаил демонстрировал себя, как абсолютно четкий менеджер", - считает Пономарев.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

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