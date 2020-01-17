Арахамия Давид Георгиевич - предприниматель, нардеп, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и фигурант уголовного дела.

Биография

Арахамия Давид Георгиевич родился 23 мая 1979 года в городе Сочи (Краснодарский край, Российская Федерация). Известен под псевдонимом David Braun. В Украине живет с 1992 года.

Образование

После окончания школы №36 города Николаева, Давид Арахамия перебрался в Киев, где поступил в Европейский университет. Здесь он получил диплом экономиста.

Кроме того, Давид прошел программу “профессионального менеджмента” в Открытом университете города Лондон.

Семья

Давид Арахамия женат и воспитывает троих детей.

Карьера

После окончания университета, Давид занялся бизнесом. Некоторое время работал в бизнес-консалтинге и маркетинге, затем заинтересовался IT-сферой. Он стал одним из соучредителей компании “Template Monster”.

Согласно сайту clarity-project Арахамия основатель: ООО «МВА — Центр», ООО «Украинское агентство экспорта и инвестиций», ООО «Международный центр стратегий безопасности и обороны».

В 2014 году Давид Арахамия стал известен в качестве волонтера. В марте того года он вместе с приятелями создал сайт, занимающийся сбором средств для экипировки десантников 79-й бригады. Затем сайт перерос в волонтерскую инициативу «Народный проект».

Летом того же 2014 года Давид стал советником николаевского губернатора. Занимался уже привычными вопросами волонтерства.

Вскоре Арахамия перешел на аналогичную должность уже в министерстве обороны. Также был уполномоченным по вопросам закупок данного ведомства.

Позднее Давид стал одним из создателей Ассоциации народных волонтеров Украины, занимался кураторством волонтеров Минобороны.

В 2015 году получил украинское гражданство.

В 2016 году Арахамия возглавил новый IT-проект, конструктор сайтов под названием “Weblium”. Летом 2019 года Арахамия вошел в Набсовета госконцерна «Укроборонпром». Тогда же стал секретарем Национального инвестиционного совета.

В 2019 году Давид решил заняться политикой. На внеочередных парламентских выборах он стал четвертым в списке партии “Слуга народа”.

В девятом созыве парламента новоиспеченный народный депутат возглавил одноименную фракцию, а также вошел в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также он глава подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

Компромат

Еще весной 2019 года Давид Арахамия симпатизировал президенту Петру Порошенко, несмотря на то, чуть позже влился в партию Владимира Зеленского. В прессе его даже называли “одним из главных «порохоботов» нашей страны”.

В марте 2019 года он в интервью заявлял, что на президентских выборах будет голосовать за Порошенко, “чтобы начатое довели до конца. У других кандидатов очень размытые программы, основанные скорее на эмоциях, чем на логике”.

А 22 апреля 2019 года, то есть уже после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Давид написал в "Фейсбуке" хвалебный пост уже бывшему президенту Петру Порошенко.

Также в СМИ появилась информация о том, что в 2015 году в отношении Давида военная прокуратура открыла уголовное дело “за махинации с закупкой топлива”.

Согласно официальному сайту Верховной Рады, депутат Арахамия только за первый месяц работы в парламенте пропустил 33% заседаний парламента.

Давид Арахамия признался в использовании ненормативной лексики с коллегами.

Он назвал «нормальным» употребление матов в разговоре с депутатами, чем вызвал волну критики в сети. Видео с признанием появилось на Ютуб канале «Прямой».

«Андрей Богдан может использовать ненормативную лексику — так же, как и я, как и любой депутат. Но это наше внутренний круг, и мы общаемся на повышенных тонах, и это нормально», — сказал он.

Телеграмм-канал "Темный рыцарь" опубликовал интересную информацию о "слуге народа". По данным автора, цепочка незаконной деятельности главы фракции Давида Арахамии начинается еще в 2002 году.

"В 2002 году в США человек по фамилии David Braun основывает компанию Artvertex, которая продает шаблоны сайтов", – сказано в сообщении.

Автор поста называет организацию "кидальной", ведь у компании только одна звезда рейтинга, что является самой низкой оценкой. Клиенты даже грозились пожаловаться в прокуратуру. Якобы, из-за этого компанию продали.

Главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию называют одним из ключевых лоббистов проекта закона о регулировании азартных игр наравне с некоторыми россиянами.

«2 сентября президент Зеленский назначил ответственных за подготовку и внесение в парламент проекта законов о легализации игорного бизнеса — премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Именно Арахамию в СМИ называли одним из лоббистов законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде. В частности, появилась информация, что законопроект Арахамии написан под двух участников рынка — беттинговые конторы «Париматч» и «Фаворит», — говорится в статье.

Программа «Схемы» указала на регулярные встречи главы фракции «Слуга народа» с собственником и гендиректором компании «Париматч» Сергеем Портновым:

«СМИ писали, что с июля 2019 года Арахамия регулярно посещает центральный офис „Париматч“. Кроме того, у Арахамии есть друг Андрей Астапов, владелец юридической компании Eterna Law, который также работал с „Париматч“ в качестве юриста, а также имел прямое отношение к написанию текста правительственного законопроекта. В чем, при общении с журналистами, Арахамия признался сам».

Декларация

Давид Арахамия электронной декларации не подавал.

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