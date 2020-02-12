Глава фракции не видит в этом проблемы

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, как он поправился и о тайнике под сидением в Раде

Давид Арахамия поговорил с журналистами "Страны". Он отметил, что ему удалось поговорить с Джокером, хотя вживую его не видел. Также глава фракции продемонстрировал прямо в столовой Рады неприличный жест.

"Вживую нет. Я его лично не знаю. Но у меня есть гипотеза, кто это", - рассказал политик.

Глава фракции добавил, что Джокер имеет отношение к Слуге. И он уже договорился с ним о встрече, а также презенте:

"Это один человек, не скажу, кто. Но он имеет отношение к “Слуге народа”. У меня под сидением в Раде лежит бутылка виски – это для него. Мы с ним договорились, что когда встретимся, я ему ее передам", - отметил Арахамия.

Также политик заявил, что у него появились проблемы с весом. Все из-за вредной пищи, которую в последнее время приходилось ему есть.

"Набрал 10 килограммов. Ем в столовке всякую хрень: сырники, блинчики. Нет никакой физической нагрузки. Если не буду сейчас заниматься спортом и не сброшу до весны – будет беда", - заключил глава фракции.

Ранее мы сообщали, что Давид Арахамия рассказал об отношениях экс-главы ОП Андрея Богдана и президента Владимира Зеленского.

Экс-глава Офиса президента постепенно терял влияние на Зеленского, уверен глава фракции "Слуга народа".

"Органически оно снизилось, потому что появилось много игроков. Раньше был президент и три человека, а сейчас президент и восемь человек. Это нормально", - отметил политик.

Также Арахамия рассказал и о характере Зеленского. А еще не забыл упомянуть, что тот страдает от сильной усталости:

"Да. Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - добавил глава фракции.

Напомним, Арахамия и Билецкий сцепились под Радой, схватка попала на видео

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