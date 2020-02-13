Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на вывод Россией войск из Донбасса

Об этом он заявил в прямом эфире телеканалу "НАШ".

"Поставка воды в Крым - это поддержка украинцев, а не оккупантов", - сказал Камельчук.

"Мне не понятно, это что, мы Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Не важно, где украинец находится и живет, обязанность Украины выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.

Напомним, что на днях глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что возобновление водоснабжения оккупированного Крыма может стать картой обмена на вывод войск РФ с Донбасса. Также он добавил, что, мол, водой будут пользоваться и украинские граждане, проживающие на территории аннексированного полуострова.

Такая позиция возмутила многих украинцев и экспертом.

Так, насколько подобная инициатива опасна для Украины, буквально на пальцах объяснил Игорь Тышкевич, эксперт «Украинского института будущего».

Он отметил, что вода в Северо-Крымском канале никакого отношения к украинцам на аннексированном полуострове не имеет. Население использовало максимум 10% воды из него. Она станет ресурсом для предприятий, отобранных Россией у Украины, а значит, будет служить экономической поддержкой оккупантов, поскольку пойдет на заводы, где выпускают военную технику и материалы для военного производства.

Напомним, у Зеленского решили помочь Путину: "в обмен на вывод войск РФ с Донбасса".

Как сообщала Politeka, Безруков воспел "подвиги" Путина в Крыму: "Опережает всех".

Также Politeka писала, оккупанты предупредили об экокатастрофе в Крыму и призвали людей молиться.