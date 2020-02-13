Топ-соратник Владимира Путина Дмитрий Козак попытается реализовать на Донбассе приднестровский сценарий

Об этом в интервью журналистам рассказал экс-нардеп Андрей Тетерук, передает Апостроф.

По его словам, в состав Украины Кремль попытается впихнуть "гангрену", которая, по примеру Приднестровья, будет влиять на политику официального Киева.

"Опасность в том, что план Козака в свое время по Приднестровью заключался в следующем: Приднестровье является незаживающей раной, гангреной, по которой Российская Федерация влияла на состояние дел в Молдове. Именно такое положение дел будут внедрять на Донбассе", - озвучил свое мнение Тетерук.

Экс-нардеп не сомневается, что окружение Владимира Путина заинтересовано в местных выборах на оккупированном Донбассе ради продвижения собственных интересов.

"Россия хочет "впихнуть" Донбасс назад на российских условиях с легализацией всей той бандитской структуры, которую Россия выстраивала в течение шести лет, уже формализованной - в роли народных избранников: сначала местных выборов, затем парламентских. А потом главным условием Российской Федерации будет признание на этих территориях так называемых незаконных Л/ДНР", - подытожил бывший парламентарий в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин больно ударит по Украине изнутри. Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В частности, Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество.

"Ему важно максимально затруднить продвижение Украины в том направлении, где она могла бы послужить уроком для России. А для этого все средства хороши: кого угодно поддерживать, кого угодно убивать - это все вполне знакомые ужимки и прыжки", - озвучил он свое мнение.

По словам российского политолога, "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.