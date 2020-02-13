Раскрыты методы восстановления разрушенного российскими войсками Донбасса

Об этом информирует пресс-служба главы государства, передает Politeka.net.

В частности, у президента Владимира Зеленского провели круглый стол, который был посвящен экономическим проблемам оккупированного Донбасса.

В пресс-службе подчеркнули, что эксперты провели аналитические исследования и разработали рекомендации относительно восстановления экономики Донбасса, которая пострадала от войны.

Помимо этого, во время круглого стола в Офиса президента выдвинули инициативу о целесообразности создания на Донбассе экономического хаба.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и прочее – все это есть на подконтрольной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента закончили работу над методикой, которая позволит определить главные этапы восстановления экономики Донбасса.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин больно ударит по Украине изнутри. Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В частности, Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество.

"Ему важно максимально затруднить продвижение Украины в том направлении, где она могла бы послужить уроком для России. А для этого все средства хороши: кого угодно поддерживать, кого угодно убивать - это все вполне знакомые ужимки и прыжки", - озвучил он свое мнение.

По словам российского политолога, "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.