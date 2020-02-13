Депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская оскандалилась из-за обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Бурными возмущениями из-за ситуации с водой в оккупированном Крыму коллаборант разразилась в своем Facebook, передает Politeka.net.

В частности, Наталья Поклонская возмутилась из-за водной блокады аннексированного полуострова и попросила Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

"Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет. И вот орды нациков бушуют: "Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!". Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием – ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха", – выдала Поклонская порцию бреда в своем Facebook.

Депутат нелегитимной Госдумы также обвинила Петра Порошенко в организации блокады Крыма и заявила, что река Днепр якобы принадлежит как Украине, так и России.

"Сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма – ищут варианты и способы договориться. Ведь Петр Порошенко перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды – хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладошки, восхищаясь жестокостью. Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением... Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из "СС-2.0", - резюмировала Поклонская в своей публикации.

"Крым по бесспределу забрали и еще хотят воду,может и электричество вам. Крым в Украину , потом вода и все остальное. А вас Наташа в тюрьму как предателя Родины", "Вода? Камней с неба уже мало?", "Наталье чего-то очень не хватает, все признаки на лицо", "А как насчёт канализационных стоков и фекалий? Вы разбавите их камнями с неба добавите лишнюю хромосому и приправите русским миром и будете с удовольствием пить!)", "Какие села затапливают? Тьі больная на голову)))", - шутят пользователи в комментариях под постом Натальи Поклонской.

Ранее мы рассказывали о том, что Наталья Поклонская выдала новые фейки об Украине. Экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что в Украине ей вынесли смертный приговор, а также добавила, что якобы под Киевом могут появиться газовые камеры, а под Донецком – лагеря.

"И эти животные еще будут нам что-то говорить про большевиков и "красный террор"? Дай вам волю – вы бы переплюнули 37-й год со всей "ежовщиной"! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи. И река крови разлилась бы по Украине новым Днепром", - написала одиозная депутат.

Ко всему прочему, пособница оккупантов оскорбила украинских патриотов, заявив, что якобы у них серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.