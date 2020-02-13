На 104-м году жизни в Москве не стало легендарного советского разведчика Алексея Ботяна, ставшего прототипом майора "Вихря" из одноименных фильма и книги

Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования близким и родным по поводу смерти разведчика. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По информации Пескова, президент готовил поздравительное выступление по случаю дня рождения Ботяна (10 февраля), однако теперь речь об обратном.

"Безусловно, Путин глубоко соболезнует. Он его хорошо знал. Восхищался подвигами этого человека. Восхищался его смелостью и патриотизмом, мужеством, восхищался всем жизненным путем. Совсем недавно на днях готовилась телеграмма от имени президента, поздравительная, по случаю дня рождения. К сожалению, теперь речь идет о телеграмме с соболезнованиями. Президент, администрация глубоко скорбят в связи с его кончиной", – отметил Песков.

Ботян прославился благодаря спецоперации, проведенной в конце 1944 — начале 1945 года в оккупированной Польше. Разведгруппа под его началом предотвратила уничтожение исторической части Кракова. Ботяну удалось внедриться под видом грузчика к нацистам на склад и ликвидировать угрозу. Дело в том, что на складе хранилась взрывчатка, которую предполагали использовать для серии взрывов в Кракове.

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