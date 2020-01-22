Владимир Путин разразился гневной тирадой о преступных группах в социальных сетях

Президент России отметился крайне эмоциональным заявлением во время своего выступления перед представителями общественности в Усмани. Как сообщает Politeka, соответствующее видео разместил в Твиттере российский пропагандист Дмитрий Смирнов (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В своем выступлении Путин неожиданно поднял тему так называемых «групп смерти» - сообществ в социальных сетях, создатели которых якобы намеренно склоняли школьников к самоубийству. Тема этих сообществ очень широко обсуждалась в России примерно два года назад, однако в последнее время о ней давно не упоминали.

Путин набросился на создателей «групп смерти», назвав их уродами и мразями. Заявление президента оказалось крайне резким.

«Что за уроды, откуда они берутся? Я когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Но как только полиция ими занялась, мразь такая, чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку!», - заявил Путин.

Впрочем, многие россияне не разделили его праведного гнева. Так, в сети заметили, что эта проблема давно не актуально для России, а также напомнили о том, что виновность создателей «групп смерти» так и не смогли доказать в российском суде.

«Цитаты от одного создателя групп смерти: "на миру и смерть красна ", "мы попадём в рай, а они просто сдохнут"», «Эта тема была на хайпе 1,5 года назад и оказалась фейком. К Путину только сейчас пришли с "папочкой" про это?... Целых двух администраторов поймали и не смогли доказать их причастность к самоубийствам», «Все это выдумала Яровая чтобы приняли ее закон. По факту в 2016 и 2017 детских суицидов было меньше чем в 2019», «Что-то многовато в речи царя эвфемизмов стало... Это возрастное?», «Вова, у тебя в стране детям на операции SMS-ками собирают. А иначе, их ждёт смерть», «а что это он последнее время как сапожник ругается то?», - пишут люди.

Путин о создателях «групп смерти»: Что за уроды, откуда они берутся? Я когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Но как только полиция ими занялась, мразь такая, чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку! pic.twitter.com/lNV9erPqkf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 22, 2020

Напомним, вскрылся опасный нюанс встречи Путина с Зеленским.

Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.

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