Министра финансов Украины Оксану Маркарову и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова подозревают в содействии коррупционным схемам

Об этом в своем Телеграм-канале написал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

«Не успел Гончарук с Верлановым объявить тотальную переаттестацию сотрудников налоговой службы, в связи с задержанием на взятке Главы налоговой Одесской обл, как тут появилась горячая инфа, конечно от тех, кто мешает «кристально честным» Маркаровой и Верланову реализовывать реформы», - рассказал он.

По словам Атаманюка, речь идет о схемах в налоговых службах, из-за которых в бюджет Украины может ежемесячно не поступать миллиарды гривен НДС.

«Так вот, якобы в налоговых Львовской, Киевской, Донецкой областей и г. Киеве действует конвертационный центр Васи Костюка, Гриши Козловского и Саши Седого с оборотом 24 млрд в мес, то есть в Бюджет не поступает 4 млрд грн НДС ежемесячно. И что самое неприятное, за содействие, якобы платят ежемесячно Верланову 500 000$, а Маркаровой 1 000 000$. Ай-ай-ай, мы с вами конечно не верим, а верят ли ВБ ГНС, ГБР и ГПУ, ну ну...», - написал Атаманюк.

Ранее Атаманюк рассказал о том, что заявление главы комитета парламента по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о повышении пенсионного возраста это безграмотный подход.

До этого глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.



По словам Атаманюка, такие слова главы комитета это безграмотный подход.

"Когда мы слышим сейчас, что планируются перестановки в правительстве и один из кандидатов Третьякова будет как в басне Крылова. Вы ребята, как не садитесь, игра точно не получится, потому что никто из них не является специалистом.", - отметил он.

Напомним, Атаманюк разнес правительство Гончарука из-за пенсионной реформы.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал об издевательствах над пенсионерами в Украине.

Также Politeka писала, что Атаманюк вывел Нефедова на чистую воду с пропажей 12 млрд гривен.