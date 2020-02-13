Валерия Хорошковского при президенте Владимире Зеленском называют человеком, который контролирует «теневые офисы» контрабанды

Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказал нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На вопрос о том, куда пропадают миллиарды гривен, которые теряет украинский бюджет из-за «черных» схем на таможне, депутат ответил, что они оседают в карманах определенных людей.

«(Потерянные миллиарды – прим. ред.) там же, где и были – в карманах у людей, которые контролируют так называемые теневые офисы контрабанды. При Порошенко таким человеком называли Александра Грановского в средствах массовой информации. Сейчас таким куратором называют Валерия Хорошковского, тоже в средствах массовой информации», - рассказал Дубинский.

Депутат добавил, что в украинскому бюджете появляется все больше дыр, которые государство даже не пытается закрывать.

«Проблема в чем? Нам говорят: «Ребята, у нас такая проблема в бюджете, так все плохо. Поэтому мы вам еще чуть прикрутим тарифы вверх. Соберем денежку, в бюджет перечислим и спасем страну от дефолта». При этом там дыра, тут дыра, никто этим не занимается…только хуже становится!», - возмутился нардеп.

Отметим, что бывший украинский медиа-магнат и олигарх Хорошковский вернулся в Украину в конце прошлого года. Вскоре после этого пошли слухи о его возможном возвращении в правительство. В частности, стало известно, что он бывает в Офисе президента. Тогда бывший глава АП Андрей Богдан признавался, что Офис президента пользуется услугами Хорошковского для консультации по вопросам таможни.

Отметим, что в свое время Хорошковский занимал должности главы СБУ, а также вице-премьера времен президенства Виктора Януковича.

Стоит отметить, что Дубинский также рассказал, что Украине нужно срочно менять премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на человека, который будет понимать процессы производства. По его словам, базой экономики Украины является промышленность. Сейчас остался агробизнес, в котором на самом деле промышленность перерабатывающая. И переработка у нас в начальном состоянии, ведь мы пшеницу на экспорт продаем, а готовую продукцию к сожалению нет. Поэтому новый премьер, должен разбираться именно в вопросе промышленности.

"Поэтому нам нужен человек, который может строить продовольственные цепочки. Это не Тимошенко. Не Хорошковский. Это должен быть промышленник, человек, который понимает, что и как происходит, как работает система, как работают заводы и что нужно давать людям, чтобы они оставались в Украине и создавали здесь рабочие места", - заявил эксперт.

Напомним, Дубинский рассказал суровую правду о двух платежках за газ.

Как сообщала Politeka, Дубинский рассказал, кто должен заменить Гончарука.

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