Депутаты от «Слуги народа» отправятся на обучение в США

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко. При этом он уточнил, что учиться нардепы будут в свободно от работы в Раде время.

Корниенко также рассказал, что получать новый опыт будут и депутаты от других партий. По его словам, речь идет о давно существующей учебной программе, которая позволяет наблюдать за работой американского Конгресса.

«Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению», - рассказал Корниенко.

Он уточнил, что в группе, которая отправится в США, большинство депутатов действительно будут представителям «Слуги народа». Однако, объясняется это исключительно тем, что президентская фракция самая крупная в Раде и имеет большинство по квотному принципу.

«Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет», - подчеркнул депутат.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал скандал со "слугой народа" Евгением Брагаром. Как заявил глава государства, он чувствует вину за ошибки и подобные высказывания народных депутатов.

"Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварится", тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить: "Ты не можешь быть лицом нашей партии", – отметил он.

Напомним, Зеленский покаялся перед украинцами за скандального Брагара.

Как сообщала Politeka, Слуги народа массово покидают Украину, план Зеленского раскрыт.

Также Politeka писала, что Слуга народа и соратник Тимошенко устроили дикий замес в Раде, скандальное видео.