Они прилетели в один день

Президент Владимир Зеленский был в Омане в тот же день, когда там находился топ-чиновник из России

Как сообщает Politeka, об этом говорится в расследовании журналистов в программе «Схемы: коррупция в деталях».

Так, при помощи чартерного самолета Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. А вечером того же дня, 8 января, этим же самолетом президент Украины вернулся в страну.

Однако, утверждают журналисты, Зеленский вернулся в Украину спустя 19 часов после того, как в Офисе президента сообщили о срочном возвращении президента из Омана.

Также удалось выяснить, что за две недели до этого Патрушев встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом, а также Робертом Тедеевым (двоюродный брат экс-регионала Эльбруса Тедеева). Официальная причина пребывания украинских политиков в России – лечили зубы.

Как сообщалось ранее, попытка пресс-службы президента оправдать его неожиданное появление в Омане подвела Владимира Зеленского под опасную черту.

История с Оманом – это на самом деле самый серьезный репутационный провал Зеленского, поскольку до этого за ним не наблюдали откровенной лжи.

Такое мнение высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Напомним, Пальчевский раскрыл промах Зеленского.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев объяснил, в чем проблема Зеленского и его команды.

Также Politeka писала, что Зеленский сделал то, чего не смог Путин