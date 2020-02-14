На Мюнхенской конференции согласовали 12 шагов, которые должны усилить безопасность в Украине, а также в евроатлантическом регионе

Ключевые 12 шагов перечислил на своей странице в Facebook украинский журналист Валерий Калныш:

1. Восстановление СЦКК (эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, Россия покинула комиссию несколько лет назад).

2. Переговоры о боевых действиях на уровне N4 (предлагается расширить темы переговоров в "нормандском формате" и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).

3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).

4. Поиск пропавших без вести.

5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.

6. Реконструкция Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний. К фонду также предложено присоединиться России).

7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ с, соответственно, иным налогообложением).

8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на "Мюнхенскую инициативу", то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра антироссийских санкций).

9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Сейчас там находится более 1200 таких источников токсичности).

10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности (один из планов по возвращению влияния Запада – активная работа по обеспечению безопасности в регионе между МИДами).

11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией (Калныш уточнил, что таким образом Россию пытаются вернуть в общество цивилизованных стран. Так, ей предлагают активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: например, в науке и исследованиях, трансграничном и региональном сотрудничестве, сотрудничестве в области изменения климата и окружающей среды. Однако упоминание Минского соглашения сохранено).

12. Новый национальный диалог о личности. "Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам – как в семье, так и в более широком контексте – для достижения более широкой инклюзивности и социального единения", – процитировал последний пункт журналист.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.