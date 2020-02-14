Россию призвали вернуть города Ивангород и Печоры, так как это часть Эстонской Республики

Слова главы парламента Эстонии Хенна Пиллуааса передает Обозреватель.



Обосновал свои слова политик положениями в Тартуском договоре, согласно которым, территории принадлежат Эстонии.

"МИД России действительно недавно заявил, что Тартуский мирный договор недействителен, что это лишь исторический документ. Но не все так просто. Если одно из государств нарушает какое-то соглашение, это не делает автоматически сделку недействительной", – подчеркнул он.

Политик напомнил, что согласно договору, Кремль навсегда отказывается от всех претензий в отношении Эстонии.

"На аннексированных территориях ситуация такова: в Печорах около 20-25 тысяч человек, из них у 15 000 есть эстонское гражданство. Их родители были гражданами Эстонской Республики. И их дети также чувствуют себя гражданами Эстонской Республики", – заключил политик.

Ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что Российская Федерация готова отдать Украине Донбасс, но только формально, то есть, на тех условиях, которые будут выгодны Владимиру Путину.

По его словам, Киеву могут разрешить называть Донбасс Украиной, могут подарить возможность развесить государственные флаги, но по факту это все не будет нашей страной, а превратится в российский анклав. Который будет полностью антиукраинским и криминальным.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.









