Также он сравнил панамско-мальдивских поездку Порошенко и визит Зеленского в Оман

Поездка нардепа Петра Порошенко в панаму и визит президента Владимира Зеленского в Оман отличаются



Как передает Politeka.net, такое мнение на свое страничке в Facebook выразил политолог и журналист Юрий Романенко.



В своем посте он сравнил панамско-мальдивских поездку Порошенко и визит Зеленского в Оман.

"У мальдивско-панамских сюжетов были факты, отталкиваясь от которых можно было делать экстраполяцию на поведение Порошенко. Ну типа там идет ситуация под Иловайском, а он офшоры строит. Отталкиваясь от этого строился дискурс возмущения", - считает политолог.

По его словам, в вояже Зеленского есть только сам факт его отдыха, но это не смогли нормально объяснить в Офисе президента.

"А потом по своему идиотизму в коммуникациях не могут нормально отбить по разным версиям про Суркова, Патрушева, которые возникают. Вот и все. Будет ли это иметь последствия? Не думаю, если не появится какая-то более серьезная конкретика.", - считает он.

В то же время Романенко уверен, что последствия все же будут, но в определенном случае.

"Например, если они весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно и это легко возбудит публику, потому что она может соизмерить последствия или это хорошо ложится на какие-то стереотипы, возникшие в ходе войны на Донбассе", - отметил он.

Потому пока Оман ценен только для буйного воображения медийщиков и политически экзальтированных сограждан, заключил политолог.

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