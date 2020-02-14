Андрей Пальчевский прокомментировал попавшее в сеть архивное видео с молодым премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком

Ранее в сети нашли ролик с эпизодом шоу под названием «Прыжок Спайдермена», на котором среди зрителей в первом ряду можно увидеть Гончарука. Пальчевский в комментарии «Стране» поделился подробностями об этих кадрах.

Дело в том, что в 2012 году Пальчевский вел ту самую программу «Про життя» на телеканале «Интер», на которой и присутствовал будущий премьер. На видео молодой Гончарук появляется в кадре именно за его спиной.

Телеведущий признался, что уже тогда догадывался, что юноша из зала станет политиком. По его словам, в день съемок он похлопал Гончарука по плечу и заявил: «Далеко пойдешь». Пальчевский подчеркнул, что сразу заметил молодого человека в зале.

«У меня натасканный глаз, поэтому сразу его заметил и понял, что этот высокий, симпатичный парень далеко пойдет. Там же тети обычно сидят, а тут молодой хлопец и тема о паркуре. Я подумал, что это один из тех, чьи друзья прыгают. Может, это человек похожий на него, я же не уточнял как его зовут. Он очень молодо выглядел, я думал, ему было не 27, а 22», - вспоминает Пальчевский.

Он также предположил, что Гончарук мог прийти на передачу не в качестве массовки, а в качестве приглашенного гостя.

Кроме того, ведущий нашел еще одну ниточку, связывающую ролик с нынешним руководством страны. Дело в том, что тогда программу продюсировала Студия «Квартал 95».

«Он, сидел в первом или во втором ряду, а там обычно сидели приглашенные. Программа, кстати, продюсерской компании "95 Квартал". Зеленский, как руководитель, знал об этой программе, но явно не знал, что тогда на программу пришел будущий премьер-министр», - рассказал ведущий.

Отметим, ранее сообщалось, что Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя", а также принимал участие в уличных акциях. В частности, в 2013 году будущий премьер был на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента.

В сети стали активно обсуждать деятельность молодого Гончарука, отмечая, что он учавствовал за митингах за деньги.

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