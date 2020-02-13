Даже Илон Маск бы до такого не додумался

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет предложил способ подсчета украинцев из космоса

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио"

Правительство Украины рассматривает возможность проведения переписи населения на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, это можно будет сделать благодаря спутниковым данным.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - пояснил Дубилет.

Впрочем, даже сам Дубилет сомневается в эффективности этого метода и не знает, насколько точным могут оказаться подобные подсчеты.

Напомним, что Население Украины без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, составляет 37 млн 289 тысяч человек.

Таковы результаты оценки явного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге в четверг, 23 января.

С 1 по 26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В правительстве собрали информацию с различных источников: данные мобильных операторов и социологов, разных реестров и пенсионного фонда.

По результатам, 37 млн 289 тысяч человек - это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

По словам министра Дубилета, главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью. Население Украины только за счет трудовых мигрантов сократилось почти на 4 миллиона человек.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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