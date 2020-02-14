На днях в сети появились старые фото действующего премьер-министра Алексея Гончарука

Как оказалось, еще задолго до своего премьерства Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя", а также принимал участие в уличных акциях, пишет Politeka.net.

В частности, в 2013 году будущий премьер был на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента.

Алексей Гончарук требовал вернуть людям жилье, и даже позже дал комментарий журналисту. Тогда еще незнакомец призывал власть решить проблему.

В сети стали активно обсуждать деятельность молодого Гончарука, отмечая, что он учавствовал за митингах за деньги.

Нашлись пользователи сети, которые создали меткие фотожабы, касающиеся данной ситуации.

Так, пользователь сети Александр Бабак взял скрин одного из шоу, где засветился Гончарук. Автор предположил, о чем может думать в тот момент будущий премьер: "Б**ть, хоть бы самокат возле студии не спи**или".

Публикация собрала почти 80 лайков и немного комментариев.

"Ха, ты отстал - он еще и митинги организовывал. Против нечестных или" нечестных "застройщиков", "С малых лет крутился как мог, все логично", "в шарие так видел) то он первоисточник?", "Технократически)", - написали пользователи сети.

На данную тему также пошутил и другой пользователь сети Алексей Голобуцкий. Последний взял стопкадр с митинга, во время того, как Гончарук дает комментарий журналисту.

"Смейтесь, смейтесь! А через 5 лет я приеду в каждый дом с двумя платежками", - произнес будущий глава Кабмина на фотожабе.

Данный пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Таки пришел. С двумя платежками", "судя по кол-ву фото "юного дарования" в ленте, его тоже будут менять на очередную откровенную гэбню", "Похоже, что швондеры отыгрываются на народе за свои унижения!", - написали пользователи сети.

На днях стало известно, что украинские потребители будут получать сразу по две платежки за газ на одном листе бумаги.

То есть, тарифы за топливо и его транспортировку до жилья будут считаться отдельно.

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