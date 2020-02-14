На днях в сети появились старые фото действующего премьер-министра Алексея Гончарука

Как оказалось, еще задолго до своего премьерства Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя", а также принимал участие в уличных акциях, пишет Politeka.net.

В частности, в 2013 году будущий премьер был на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента.

Алексей Гончарук требовал вернуть людям жилье, и даже позже дал комментарий журналисту. Тогда еще незнакомец призывал власть решить проблему. 

В сети стали активно обсуждать деятельность молодого Гончарука, отмечая, что он учавствовал за митингах за деньги. 

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Нашлись пользователи сети, которые создали меткие фотожабы, касающиеся данной ситуации. 

Так, пользователь сети Александр Бабак взял скрин одного из шоу, где засветился Гончарук. Автор предположил, о чем может думать в тот момент будущий премьер: "Б**ть, хоть бы самокат возле студии не спи**или". 

Публикация собрала почти 80 лайков и немного комментариев. 

"Ха, ты отстал - он еще и митинги организовывал. Против нечестных или" нечестных "застройщиков", "С малых лет крутился как мог, все логично", "в шарие так видел) то он первоисточник?", "Технократически)", - написали пользователи сети.

На данную тему также пошутил и другой пользователь сети Алексей Голобуцкий. Последний взял стопкадр с митинга, во время того, как Гончарук дает комментарий журналисту. 

"Смейтесь, смейтесь! А через 5 лет я приеду в каждый дом с двумя платежками", - произнес будущий глава Кабмина на фотожабе. 

Данный пост собрал более 400 лайков и немного комментариев. 

"Таки пришел. С двумя платежками", "судя по кол-ву фото "юного дарования" в ленте, его тоже будут менять на очередную откровенную гэбню", "Похоже, что швондеры отыгрываются на народе за свои унижения!", - написали пользователи сети. 

На днях стало известно, что украинские потребители будут получать сразу по две платежки за газ на одном листе бумаги.

То есть, тарифы за топливо и его транспортировку до жилья будут считаться отдельно.

Напомним, изгнанный Богдан сделал заявление из-за отставки

Также Politeka писала, украинцы утерли нос министрам, зарплаты срочно урезали: сколько платят у Гончарука после скандала

А еще Politeka сообщала, что Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.