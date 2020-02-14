На днях в сети появились старые фото действующего премьер-министра Алексея Гончарука
Как оказалось, еще задолго до своего премьерства Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя", а также принимал участие в уличных акциях, пишет Politeka.net.
В частности, в 2013 году будущий премьер был на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента.
Алексей Гончарук требовал вернуть людям жилье, и даже позже дал комментарий журналисту. Тогда еще незнакомец призывал власть решить проблему.
В сети стали активно обсуждать деятельность молодого Гончарука, отмечая, что он учавствовал за митингах за деньги.
12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом: "Не узнать"
Внучки Жени из "Сватов" больше нет: что случилось с актрисой, фото поражают
Мама Верки Сердючки ошарашила внешностью с мужем: "выглядит старше"
Лорак удивила появилась перед публикой в провальном образе: "Ого, что с лицом?"
Нашлись пользователи сети, которые создали меткие фотожабы, касающиеся данной ситуации.
Так, пользователь сети Александр Бабак взял скрин одного из шоу, где засветился Гончарук. Автор предположил, о чем может думать в тот момент будущий премьер: "Б**ть, хоть бы самокат возле студии не спи**или".
Публикация собрала почти 80 лайков и немного комментариев.
"Ха, ты отстал - он еще и митинги организовывал. Против нечестных или" нечестных "застройщиков", "С малых лет крутился как мог, все логично", "в шарие так видел) то он первоисточник?", "Технократически)", - написали пользователи сети.
На данную тему также пошутил и другой пользователь сети Алексей Голобуцкий. Последний взял стопкадр с митинга, во время того, как Гончарук дает комментарий журналисту.
"Смейтесь, смейтесь! А через 5 лет я приеду в каждый дом с двумя платежками", - произнес будущий глава Кабмина на фотожабе.
Данный пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"Таки пришел. С двумя платежками", "судя по кол-ву фото "юного дарования" в ленте, его тоже будут менять на очередную откровенную гэбню", "Похоже, что швондеры отыгрываются на народе за свои унижения!", - написали пользователи сети.
На днях стало известно, что украинские потребители будут получать сразу по две платежки за газ на одном листе бумаги.
То есть, тарифы за топливо и его транспортировку до жилья будут считаться отдельно.
Напомним, изгнанный Богдан сделал заявление из-за отставки
Также Politeka писала, украинцы утерли нос министрам, зарплаты срочно урезали: сколько платят у Гончарука после скандала
А еще Politeka сообщала, что Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.